شكرا لبحثكم عن خبر إحلال الآلاف من عناصر الحوثي في المدارس بدلًا عن المعلمين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عن قيام جماعة الحوثي بإحلال نحو ستة وثلاثين ألف شخص من عناصرها بدلاً عن المعلمين والمعلمات الذين يواصلون إضرابهم الشامل للشهر الثاني على التوالي مطالبين بصرف مرتباتهم.

وأوضحت أن الحوثيين بصدد استكمال عملية إحلال قرابة عشرين ألف عنصر آخرين بدلا عن موظفين عموميين، جلهم من المعلمين، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على آلية لصرف رواتب الموظفين.

وأشار إلى أن ما يسمى المكتب التربوي الحوثي أشرف على تثبيت دفعتين من عناصره بلغ عددهم خمسة وثلاثين ألفاً، خلال العامين الأخيرين، في المدارس العامة بحجة تغطية العجز في الكادر التعليمي بعد فرار الآلاف من المعلمين من مناطق سيطرة الحوثيين ولجوء آخرين للعمل في مهن أخرى بعد قطع رواتبهم.

وبينت أن الحوثيين يسعون حالياً لتثبيت دفعة جديدة قوامها ثلاثين ألفاً ممن يسمون المتطوعين بدلا عن دفعة جديدة من المعلمين اشترطوا صرف رواتبهم مقابل عودتهم إلى العمل.