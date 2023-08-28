شكرا لبحثكم عن خبر الجعدي : أصوات تسيء للقضية الجنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ فضل الجعدي على تسجيل صوتي انتشر خلال الأيام الماضية لشخص يتوعد ويسب المطالبين بالخدمات في عدن .

وقال الجعدي ان مثل هذه التسجيلات سوقية ولا يمكن ان تعبر عن قضية وطنية مثل القضية الجنوبية .

وأضاف الجعدي :" بعض التسجيلات الصوتية تخرج عن القيم والأخلاق بألفاظ لا استطيع ان أسميها ( سوقية ) وهي تتحدث عن قضية وطنية بحجم القضية الجنوبية ، لذلك نقول ان هذه الاصوات لا تعبر عن القضية بقدر ما تسيئ لها ، واشك انها تعني جيداً ما تقول وفق مخطط لئيم .

وكان احد الأشخاص قد بث تسجيلا صوتيا تضمن عبارات نابية وصف فيها المواطنين المطالبين بالكهرباء بانهم مكالف متوعدا بالدوس عليهم .