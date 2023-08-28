شكرا لبحثكم عن خبر ضربة للريال.. الكشف عن مدة غياب فينيسيوس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يواجه ريال مدريد، ضربة جديدة بسبب مدة غياب نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن المباريات بسبب الإصابة.

وتعرض الدولي البرازيلي لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب مبكرا قبل منتصف الشوط الأول أمام سيلتا فيجو في الجولة الثالثة من الليجا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يعاني فينيسيوس جونيور من تمزق في الألياف، وستبلغ مدة غيابه عن الملاعب شهرا.

وأشارت إلى أن فينيسيوس لن ينضم للبرازيل خلال التوقف الدولي المقبل، كما سيغيب عن مباريات خيتافي، وريال سوسيداد، وأتلتيكو مدريد بالدوري.

كانت العديد من التقارير، أكدت أن ريال مدريد لن يدخل الميركاتو في الأيام الأخيرة، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد.

يشار إلى أن ريال مدريد واصل سلسلة انتصاراته في الدوري، بالفوز (1-0) على سيلتا فيجو على ملعب "بالايدوس" ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وعزز الفريق الملكي صدارته لجدول ترتيب الليجا ب9 نقاط.