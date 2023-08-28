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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: مصطفى الأغا يعرض إعلانا بصوته بالذكاء الاصطناعي.. ويكشف مفاجأة
حذر الإعلامي السوري مصطفى الأغا من خطورة الذكاء الاصطناعي ووصفه بأنه سلاح ذو حدين.
وعرض الأغا عبر صفحته بتويتر، إعلانا بصوته وصورته عن منتج لعلاج مشاكل المفاصل، ونفى الإعلامي علاقته به.
وشدد الأغا على ضرورة الانتباه لمثل هذه الفيديوهات بفعل الذكاء الاصطناعي، قائلا: من الممكن أن يتم تركيب أي شيء لأي إنسان وهو ليس له علاقة به خاصة المشاهير .
وطالب بعدم تصديق أي شيء عن الأهل والعائلة وضرورة الوعي لمثل هذه التصرفات.
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