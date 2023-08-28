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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: شاهد البث المباشر لنزال الملاكم اليمني آدم نسيم حميد والتشيكي فوتك هردي.. مواجهة نارية وممتعة

شاهد الان البث المباشر لأول نزال للملاكم آدم نسيم حميد، نجل الأسطورة العالمية نسيم حميد، في عالم المحترفين، حيث يواجه منافسه التشيكي فوتك هردي في حلبة المحترفين في بولندا.

ويعود نسيم حميد إلى الساحة الرياضية من خلال نجله آدم، الذي سيخوض نزاله الاحترافي الأول ضد منافسه التشيكي، حيث تمثل هذه المباراة فصلاً جديداً في تاريخ الملاكمة ومسار اللاعب.

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لمشاهدة البث المباشر https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1004510120758090&id=564927635&mibextid=NnVzG8