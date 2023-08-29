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بعد ساعات من الحادثة.. شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل وإصابة 5 أشخاص 

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة تعز، الإثنين، إلقاء القبض على متهم بقتل امرأة، وإصابة أربعة آخرين بالاعتداء عليهم، وذلك بعد ساعات من الحادثة.

وقال مركز الإعلام الأمني في شرطة تعز، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المدعو "ع.إ" المتهم بقتل إمرأة، وإصابة أربعة آخرين من أسرة واحدة، بواسطة حجر، استخدمت بالتهشيم في منطقة برداد الضباب.

وحسب المركز، فقد ثمن مدير عام شرطة تعز العميد منصور الاكحلي دور مدير قسم شرطة برداد، وأفراد القسم الذين قاموا بأداء واجبهم وملاحقة المتهم والقبض عليه في وقت قصير.

يأتي هذا في اطار النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية بتعز، حيث ألقت القبض على العشرات من المتهمين بارتكاب جرائم، ونفذت حملات الامنية لمطاردة عناصر خارجة عن القانون وأودعتهم السجن.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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