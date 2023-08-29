المعلمين في مقدمتهم.. مليشيا الحوثي تعتزم استكمال عملية إحلال الآلاف من عناصرها

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر حقوقية، إن مليشيا الحوثي تواصل عملية تجريف للوظيفة العامة، بإحلال عناصرها والموالين لها عن موظفي الدولة في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية.

وكشفت المصادر، عن قيام مليشيا الحوثي بإحلال نحو ستة وثلاثين ألف شخص من عناصرها بدلاً عن المعلمين والمعلمات الذين يواصلون إضرابهم الشامل للشهر الثاني على التوالي مطالبين بصرف مرتباتهم.

ووفقاً للمصادر فإن المليشيا بصدد استكمال عملية إحلال قرابة عشرين ألف عنصر آخرين بدلا عن موظفين عموميين، جلهم من المعلمين، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على آلية لصرف رواتب الموظفين.

وأضحت أن ما يسمى المكتب التربوي الحوثي أشرف على تثبيت دفعتين من عناصره بلغ عددهم خمسة وثلاثين ألفاً، خلال العامين الأخيرين، في المدارس العامة بحجة تغطية العجز في الكادر التعليمي بعد فرار الآلاف من المعلمين من مناطق المليشيا ولجوء آخرين للعمل في مهن أخرى بعد قطع رواتبهم.

وبينت أن الحوثيين يسعون حالياً لتثبيت دفعة جديدة قوامها ثلاثين ألفاً ممن يسمون المتطوعين بدلا عن دفعة جديدة من المعلمين اشترطوا صرف رواتبهم مقابل عودتهم إلى العمل.