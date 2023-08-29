في بيانه الأول.. نادي الأكاديميين: صبرنا نَفَد ومرتباتنا وحقوقنا سننتزعها انتزاعًا

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت اللجنة التحضيرية لنادي الأكاديميين والموظفين في الجامعات الحكومية اليمنية في مناطق سيطرة الحوثي، البيان رقم واحد بشأن مرتباتهم المنقطعة منذ ثمان سنوات.

وقال البيان الذي صدر في وقت مبكر الثلاثاء حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، "إن صبر أساتذة الجامعات الحكومية وموظفيها قد نفد، ولم يعد يمكن السكوت على الظلم الذي تجرعوه حتى الآن".

وأكد البيان، أن مؤسسي النادي يشمل أساتذة وموظفي الجامعات الحكومية وسيعمل على انتزاع مرتباتهم، وحقوقهم وعلاواتهم وحوافزهم ومساكنهم وترقياتهم المكفولة دستورًا وقانونًا، وتمثيلهم أمام مختلف الجهات.

وتعهد النادي بالعمل على إعادة من تم حرمانهم من مرتباتهم وإقصاءهم من أعمالهم من دون وجه حق، وتسليمهم كافة حقوقهم.

وانتقد البيان الأول للنادي طريقة التعامل الحوثية مع مطالب أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات وفي سلك التربية والتعليم ورفض حججها غير المنطقية وفق وصف البيان.

وسخر البيان من لغة الحوثي التي يبرر فيها عدم صرف المرتبات بحجة عدم وجود موارد؛ بينما يصرفها للجهات الحوثية الأخرى.

وتوعد النادي باتخاذ كل الطرق المناسبة لانتزاع المرتبات ابتداء بمقابلة القيادة الحوثية والمؤسسات الرسمية في صنعاء، وصولا إلى القضاء في المحاكم المحلية والدولية.

وأكد النادي أن الإجراءات التصعيدية التي يعتزم تنفيذها تعتمد على مدى استجابة وتعامل الحوثي مع مطالبهم ومطالب المدرسين في التربية والتعليم.