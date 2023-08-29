وسط تحريض حوثي.. نادي المعلمين يحذر من المساس برئيسه ويدعو لاستمرار الاضراب

المنامة - ياسر ابراهيم - قال نادي المعلمين في صنعاء إن مليشيا الحوثي بدأت تحريضًا ضد قيادة النادي في صنعاء مع استمرار الإضراب الشامل في أسبوعه السادس.

وأكد النادي أن مدير التربية بأمانة العاصمة يحث منذ أيام على التحريض ضد رئيس نادي المعلمين أبوزيد الكميم رئيس اللجنة التحضيرية للنادي، ويتهمه بالخيانة وتعطيل التعليم، وتجهيل الشعب اليمني.

وقالت اللجنة الإعلامية في النادي، إنها تستنكر هذا الأسلوب العقيم، والذي يدل على عدم تقدير وضع التربويين والتربويات بعد صبر ثمان سنوات عجاف.

وحملت اللجنة، مدير التربية والتعليم بالأمانة مسؤولية سلامة رئيس نادي المعلمين، وكافة المضربين، وتعتبر توجيهه لرؤساء مجلس الآباء عملا غير تربوي البتة وتحريضًا مباشرًا يعرض حياة رئيس النادي للخطر.

وتوعدت اللجنة الإعلامية بالنادي بتدارس التحريض على قيادة النادي والرد عليه في وقت لاحق.

ويخوض نادي المعلمين إضرابا شاملا للأسبوع السادس على التوالي لانتزاع المرتبات المقطوعة منذ ثمان سنوات، وفشلت كل المحاولات الحوثية في احتواء الإضراب بما فيهم خطة الطوارئ التي تقضي بتقليص الدراسة بنسبة 80%.

وألهم نادي المعلمين أساتذة الجامعات الحكومية في المحافظات التي يسيطرون عليها وأنشأوا ناديًا للأكاديميين والموظفين الجامعيين في المناطق التي تسيطر عليها الحوثي متعهدين بالنضال السلمي وفق القانون والدستور لانتزاع المرتبات.