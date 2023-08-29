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عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية اليوم.. الثلاثاء 29-8-2023 التحديث الصباحي.. 2023/08/29 الساعة 08:40 صباحاً (جهينةيمن) اقراء ايضاً : أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 29-8-2023

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