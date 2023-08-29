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سعر الذهب في السعودية اليوم.. الثلاثاء 29-8-2023 التحديث الصباحي..

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عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية اليوم.. الثلاثاء 29-8-2023 التحديث الصباحي..

2023/08/29 الساعة 08:40 صباحاً (جهينةيمن)

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 29-8-2023

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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