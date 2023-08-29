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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

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سعر الريال في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس على مستواه الأخير عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

ومازال سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي على مستوياته الأخيرة عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك البركة إلى 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.