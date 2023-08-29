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عدن - ياسمين التهامي - توجيهات سعودية ملكية بمنح إقامات بشكل مجاني للوافدين من هذه الدول!!

تمديد إقامة الأجانب من بعض الجنسيات في المملكة، تم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة لشؤون الجوازات في المملكة العربية السعودية، وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لتمديد فترة إقامة حاملي تأشيرة المعتمرين من الجنسية السودانية. تم اتخاذ هذه الإجراءات نظرًا للاضطرابات الأمنية والعسكرية التي تشهدها السودان في الوقت الحالي. وقد شهدت العديد من البلدان العربية وصول عدد كبير من السودانيين الذين بدأوا في الاستقرار في تلك البلدان ولا يرغبون في العودة إلى بلدهم. وفيما يلي سنوضح أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذه القضية.

تمديد إقامة الأجانب من بعض الجنسيات في المملكة تم وفقًا للتوجيهات الأخيرة من قبل القيادة الملكية. وتشير هذه التوجيهات إلى تنفيذ قرار هام بشأن الجنسية السودانية. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الدعم الكامل للوافدين من هذا البلد.

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من بين أهم شروط هذه الخدمة:

يقوم قريب المعتمر أو أحد أفراد عائلته المقيمين في المملكة بتحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة، وتندرج هذه الزيارة تحت فئة التأشيرات الشخصية والعائلية وفقًا للشروط التي تم الإعلان عنها عبر منصة أبشر الإلكترونية.

تأشيرات العائلة / الشخصية في المملكة

من خلال هذه الخدمة، يمكن لأي معتمر جلب أفراد عائلته إلى المملكة العربية السعودية بدلاً من الاعتماد على تأشيرات العمرة.

بالإضافة إلى توفير خدمة تعديل أسماء المضيفين، يتم أيضًا تعديل اسم المضيف في سجل المعتمرين إذا كان الأمر ضروريًا.



أوضحت المملكة أنها ستعفي أي معتمر سوداني من دفع أي رسوم تتعلق بهذه الخدمة لأول مرة، وخاصةً لأولئك الذين يواجهون صعوبة في مغادرة البلاد في هذه الفترة.

كيفية التقدم بطلب لخدمة استضافة المعتمرين السودانيين