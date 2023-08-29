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رطب على قلبك في الصيف.. طريقة عمل الآيس كريم بالشوكولاتة بمكونات رخيصة

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عدن - ياسمين التهامي - رطب على قلبك في الصيف.. طريقة عمل الآيس كريم بالشوكولاتة بمكونات رخيصة

في ظل ارتفاع الحرارة، تبحث الكثير من ربات المنزل عن حلي سهل وسريع لتحضيره في المنزل، لذا غالباً ما تلجأ إلي حلي الآيس كريم، حيث يعد الآيس كريم من الحلويات المفضلة لدي جميع الأشخاص صيفا وشتاء، حيث يحتوي علي العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، ويمكننا تحضيره بكل سهولة في المنزل بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

عمل الآيس كريم بالشوكولاتة

يعمل الآيس كريم بالشوكولاتة علي رفع هرمون السعادة في الجسم، كما أنه يحسن شعورنا بالنشاط والحيوية، وإليكم المكونات:

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أفضل طريقة لعمل الآيس كريم بالشوكولاتة
الآيس كريم بالشوكولاتة في طبق

طريقة التحضير:

أفضل طريقة لعمل الآيس كريم بالشوكولاتة
كرات من الآيس كريم

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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