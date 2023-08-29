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عدن - ياسمين التهامي - رطب على قلبك في الصيف.. طريقة عمل الآيس كريم بالشوكولاتة بمكونات رخيصة
في ظل ارتفاع الحرارة، تبحث الكثير من ربات المنزل عن حلي سهل وسريع لتحضيره في المنزل، لذا غالباً ما تلجأ إلي حلي الآيس كريم، حيث يعد الآيس كريم من الحلويات المفضلة لدي جميع الأشخاص صيفا وشتاء، حيث يحتوي علي العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، ويمكننا تحضيره بكل سهولة في المنزل بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.
عمل الآيس كريم بالشوكولاتة
يعمل الآيس كريم بالشوكولاتة علي رفع هرمون السعادة في الجسم، كما أنه يحسن شعورنا بالنشاط والحيوية، وإليكم المكونات:
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طريقة التحضير:
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