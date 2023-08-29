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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سيارة مازدا سي إكس-9 طراز 2023 في المملكة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعتبر سيارة مازدا سي إكس-9 2023 تحفة يابانية رائعة، ومن أكثر السيارات شعبية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك يرجع إلى مدى فخامتها الشديدة وقدرتها الكبيرة على السير في الطرق الوعرة، بالإضافة إلى أنها سيارة SUV متعددة الاستخدامات، وتحتل المرتبة الأولى أيضًا كأفضل سيارة عائلية لعام 2023.
منظومة الحركة داخل سيارة مازدا سي إكس ناين 2023
تُعرف سيارة MAZDA CX-9 طراز 2023 بأنها من أكثر سيارات العلامة التجارية “مازدا” شهرةً في الخليج العربي؛ وذلك لأنها تمتلك محركًا قويًا يتمتع بالمواصفات الآتية:-
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|نوع المحرك
|محرك بنزين تيربو مزود بأربع أسطوانات.
|سعة المحرك
|2.5 لترًا.
|القوة الحصانية
|محرك قوى ينتج عنه طاقة تعادل قوة 231 حصانًا.
|عزم الدوران
|يصل إلى 420 نيوتن لكل متر.
|سعة خزان الوقود
|74 لترًا.
|السرعة القصوى للسيارة
|210 كيلو مترًا في الساعة.
|معدل استهلاك الوقود
|تستهلك السيارة لترًا من البنزين لكل 12.3 كيلو مترًا.
|معدل التسارع
|من السكون حتى الوصول إلى 100 كم خلال 8.3 ثانية.
المواصفات الداخلية لسيارة مازدا CX-9
تتسم المقصورة الداخلية بالفخامة الشديدة، وفيما يلي سوف نستعرض أبرز مواصفاتها:-
|المقاعد
|تحتوي السيارة على ستة مقاعد مغطاة بأجود أنواع الجلود.
|عدد الركاب
|تتسع السيارة ل سبعة ركاب.
|فتحة السقف
|فتحة سقف كهربائية.
|شاشة المعلومات
|شاشة في وسط التابلوه الأمامي مقاس 9 بوصة تعمل باللمس.
|عدد السماعات
|12 سماعة، بالإضافة إلى وجود قاعدة شحن في مقدمة السيارة.
|عدد الوسائد الهوائية
|6 وسائد هوائية.
أسعار نسخ سيارة مازدا سي إكس-9 2023 في السعودية
تتواجد جميع موديلات السيارة لدى الوكيل الحصري لها في السعودية شركة “الحاج حسين علي رضا” بالأسعار الآتية:-
|السيارة
|السعر شامل الضريبة
|سيارة مازدا سي إكس-9 2023 فئة ستاندر.
|130,120 ريالًا سعوديًا.
|سيارة مازدا سي إكس-9 2023 فئة فل كامل.
|155,420 ريالًا سعوديًا.
|سيارة مازدا سي إكس-9 2023 فئة سقنتشر.
|171,520 ريالًا سعوديًا.
|سيارة مازدا سي إكس-9 2023 فئة سقنتشر باللون الأحمر المعدني، أو اللون الرمادي المعدني.
|173, 820 ريالًا سعوديًا.
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