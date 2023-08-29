شاهد .. غلبت رهف القنون.. شمس الكويتية تنزع ثوب الخجل وتكشف المستور من جسدها.. اتفرج

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن غلبت رهف القنون.. شمس الكويتية تنزع ثوب الخجل وتكشف المستور من جسدها.. اتفرج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حرصت المطربة شمس الكويتية مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بإطلالة ناعمة وجذابة.

وظهرت شمس بإطلالة جريئة، مرتدية فستان باللونين الأبيض والأسود مكشوف الظهر، وهو ما أظهر التاتو المرسوم على شكل جناحات، وأكملت، إطلالتها بمكياج ناعم، مع الظهور بشعر قصير، وقامت بتركته منسدلا على وجهها بتسريحة انسيابية ناعمة.

يذكر أن المطربة شمس الكويتية انتهت من تسجيل ثلاث أغنيات ضمن ألبومها الجديد، الأولى “الراجل الشرقى”، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، والثانية بعنوان “أفصل”، والثالثة تحمل اسم “اسكت” من كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم.

بطريقة الفيديو كليب عبر تطبيق اليوتيوب، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين وتوزيع الموسيقي عمار عدنان.

حياة شمس الكويتية الاسم الحقيقي للمطربة شمس الكويتية “شمس بندر نايف السلمي” وقد ولدت في 28 أبريل 1980، وهي مغنية كويتية سعودية الأصل، وتحمل أيضا جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس (دولة في الكاريبي).

ولدت شمس الكويتية في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، وتوفي والدها وهي بعمر السنتين، تزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي الذي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت حصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.