وفاة شخصين بصواعق رعدية في محافظتي الحديدة وحجة



توفي شخصين في حوادث منفصلة جراء الصواعق الرعدية في محافظتي الحديدة وحجة شمال غرب اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، "إن شخصين على الأقل توفيا جراء الصواعق الرعدية أحدهما رجل في مديرية الزيدية بمحافظة ‎الحديدة في حين توفي طفل في آخر في "قفل شمر" بمحافظة حجة.



وخلال الأسابيع الأخيرة تم تسجيل عشرات الوفيات جراء الصواعق الرعدية المصاحبة للأمطار الموسمية التي تشهدها عموم البلاد منذ عدة أشهر.



وكان الهلال الأحمر اليمني قال في إحصائية حديثه له إن الصواعق الرعدية المصاحبة للأمطار تسببت بوفاة وإصابة أكثر من 150 يمنيا من مطلع العام الجاري.