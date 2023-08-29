شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة كهرباء عدن تنجح في توفير مليون دولار للدولة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب / محمد حسين زيد

نجحت المؤسسة العامة للكهرباء عدن بتوفير مبلغ وقدره مليون دولار للدولة ، في ظل النجاحات الفنية للشبكة الداخلية التي انتهجتها المؤسسة منذ تسلم الاستاذ سالم الوليدي مهام عمله كمدير عام لموسسة الكهرباء بعدن.

وكانت المؤسسة العامة للكهرباء عدن بصدد شراء 2 محولات قوة 20ميجا لتدعيم الشبكة المحلية التي تعاني من الاختناقات الشديدة في ظل التطور العمراني الهائل والطلب المتزايد على الطاقة ، حيث ان هناك 4 محولات بقوة 20 ميجا تعرض بعضها للضرر نتيجة اصابتها برصاص ابان حرب 2015 وبعضها نتيجة خلل فني بسبب الاحمال الزائدة الناتجة عن الربط العشوائي في الشبكة حيث كانت التوصيات من قبل الادارة السابقة للمؤسسة العامة للكهرباء/عدن بأن المحولات في حساب التالف ويجب استبدالها وبيعها كخردة ، ولكن قام مدير عام مؤسسة الكهرباء/ عدن الاستاذ سالم الوليدي بتكليف الاخ/ مدير النقل ومحطات التحويل في الموسسة العامة للكهرباء/ عدن المهندس المتميز علي خالد الشرماني للوقوف على امكانية اصلاح المحولات، فقام الاخير بعمل دراسة شاملة والترتيب مع شركة فولتامب العمانية لإصلاح عدد 2 محولات بتكلفه لم تتجاوز 210 الف دولار فقط.

وتتضمن عملية الإصلاح استبدال الملفات الرئيسية للمحولات بشكل كامل اي أنها بعد الإصلاح ستعود جديدة وستعمل بكامل طاقتها الاسمية، مما تسبب بتوفير مبلغ مليون دولار كادت ان تستنزف الدولة ، حيث يؤكد هذا الاجراء ان عمل الدراسات الشاملة والوقوف على الابعاد الفنية لكل عمل او مشروع بتفاني ووجود الحس الوطني فيه يؤدي للحفاظ على المال العام ورفع مستوى تحسن الشبكة الداخليه بشكل صحيح.

واستهدفت عملية الإصلاح 2 محولات وستصل إلى عدن في غضون شهر وجاري الترتيب مع الشركة لإصلاح 2 محولات آخرين .