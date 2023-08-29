شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يتفقد سير العمل في مشروع محطة الطاقة الشمسية بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تفقد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، سير الأعمال الإنشائية في محطة الطاقة الشمسية 120 ميجاوات المُقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القدرة التوليدية لكهرباء العاصمة عدن.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى موقع المشروع في منطقة بئر أحمد بمعية وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد لملس، حيث كان في استقباله وزير الكهرباء م. مانع بن يمين، والطاقم الاستشاري والهندسي المشرف على المشروع.

واستمع الرئيس الزُبيدي من السيد ديفيد مندوب الشركة الاستشارية النمساوية التي تتولى تنفيذ المشروع، والمهندسين المشرفين عليه، إلى شرحٍ مفصلٍ عن مرحل المشروع ومكوناته، ونسبة الإنجاز في كل مرحلة، وجودة ومواصفات المواد المستخدمة في المشروع، والتي تتطابق مع أعلى المعايير المعتمدة دوليا، بالإضافة إلى الجدول الزمني لدخول المحطة للخدمة.

وقام الرئيس القائد بعدها بجولة في موقع المحطة التي تقام على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، مبديا ارتياحه لما شهده من وتيرة عالية في إنجاز أعمال الأساسات والصبيات الخاصة بالألواح والمحطات التحويلية، مشددا على أهمية الحفاظ على هذه الوتيرة، وسرعة استكمال ماتبقى من مراحل، وإدخال المحطة للخدمة لتخفيف المعاناة عن أبناء العاصمة عدن.

وقدم الرئيس القائد في ختام زيارته الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودعمها المستمر لمسار التنمية في العاصمة عدن وبلادنا بشكل عام.

رافق الرئيس الزُبيدي في زيارته اللواء كمال همشري عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مدير مكتب رئيس المجلس، وعماد محمد مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة.