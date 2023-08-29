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عدن - ياسمين التهامي - اول عالم يمني يتولى منصبا مرموقا في قلب البيت الأبيض “الاسم والصورة”

وصل عالم يمني، إلى منصب رفيع بإدارة مكتب التكنولوجيا النووية في البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية.

وطبقا لمصادر مقربة، فإن العالم اليمني، الحاصل على الجنسية الأمريكية، الدكتور ريان مصطفى بهران، تم تعيينه مديرًا مساعدًا لمكتب التكنولوجيا النووية في البيت الأبيض.

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ويعمل بهران حاليًا في مكتب السياسة العلمية والتكنولوجيا بالبيت الأبيض حيث يشغل منصب المدير المساعد لقسم التكنولوجيا والاستراتيجية النووية.

وحصل ريان مصطفى بهران على درجة الدكتوراه في الهندسة النووية والعلوم من معهد رينسيلار بوليتكنيك، استنادًا إلى البحث الذي رعاه مشروع القوى البحرية الأمريكية.

ومعهد رينسيلار للعلوم التطبيقية هو جامعة بحثية خاصة تقع في مدينة تروي، بولاية نيويورك، ولها فروع إضافية في كل من هارتفورد وجروتون، كونيتيكت.

ويحمل الدكتور ريان، إلى جانب ذلك، درجتي بكالوريوس مزدوجتين في الهندسة النووية وهندسة الفيزياء من الجامعة نفسها.

وبدأ مسيرته المهنية كباحث ما بعد الدكتوراه، وتقدم ليصبح مدير برنامج وعالِم بحث وتطوير في قسم الهندسة النووية ومنع انتشار الأسلحة حيث حصل على جائزة “أكثر مهندس آسيوي واعد للعام” لقيادته تطوير حلاول تقنية نووية محورية.

وشغل الدكتور ريان بهران عدة مناصب تدريسية مساعدة في الجامعات وقدم محاضرات في أكثر من 20 جامعة ،كما كان زميلًا سابقًا في برنامج الأمان القومي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT Seminar XXI).

كما شغل منصب محرر مشارك في مجلة إدارة مواد النووية، وهو مؤلف لأكثر من 65 منشورًا (بما في ذلك في مجلة الاتصالات الطبيعية) في مجموعة واسعة من القضايا النووية التقنية.

وقبل الانضمام إلى البيت الأبيض، شغل منصب مستشار كبير للعلوم والسياسة في مكتب وزير الدفاع للسياسة، حيث ركز على مجموعة متنوعة من القضايا الاستراتيجية ، لأدائه الممتاز خلال وقته في البنتاغون، كما حصل على وسام وزير الدفاع للخدمة العامة الاستثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور ريان هو ابن البروفسور مصطفى بهران والذي يعمل أستاذ جامعي في الفيزياء النوويه بكندا.