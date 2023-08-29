شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رجل سعودي يقدم "سنام" الجمل عشاء لضيوفه ويثير جدلا واسعا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. رجل سعودي يقدم "سنام" الجمل عشاء لضيوفه ويثير جدلا واسعا

وثق مقطع فيديو تقديم شخص سنام الجمل عشاء لضيوفه، ما أثار جدلا واسعا. وأظهر الفيديو شخص يقوم بتقطيع سنام الجمل، بينما يجلس عدد من الضيوف بجوار الطعام. اقراء ايضاً : وأثار المقطع جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد مغردون تقديم سنام الجمل كعشاء للضيوف، وسط تساؤلات عن اللحم. الجديد بالذكر أن سنام الجمل هو المكان الطبيعي لتخزين الدهون المتحولة من فائض غذائه، و هو مصمم لمساعدة الحيوان على السفر عبر الصحاري لأيام دون التوقف لتناول الطعام. https://t.co/Yd82rCOqus

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رجل سعودي يقدم "سنام" الجمل عشاء لضيوفه ويثير جدلا واسعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.