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عدن - ياسمين التهامي - عملاقة منحنية الأطراف وبطارية كبيرة السعة” تعرف على سعر ومواصفات هاتف HONOR 90 2023/08/29 الساعة 03:15 مساءً (جهينةيمن) قامت الشركة العالمية الشهيرة هونر بالإعلان عن هاتفها الجديد HONOR 90 والذي جاء بالعديد من الإمكانيات المتميزة والتي منها مساحة الشاشة والتي تصل إلى 6.7 بوصة، وبمعالج من نوع snapdragon 7 Gen Accelerated Edition، بينما يتوفر الهاتف ببطارية ذات مساحة عملاقة تصل إلى 5000 مللي أمبير، ونحن خلال موقع نجوم مصرية سنقوم بتوضيح لكم أبرز مواصفات هاتف HONOR 90. ما هي إمكانيات هاتف HONOR 90؟ الشاشة تتوفر الشاشة من نوع أموليد “منحنية الأطراف”، حيث يبلغ مساحتها حوالي 6.7 إنش، فيما تبلغ دقة الشاشة 2664*1200 بكسل. المعالج نوع المعالج هو snapdragon 7 Gen Accelerated Edition. اقراء ايضاً : نوع المعالج الرسومي Adreno 644. البطارية مساحة عملاقة للبطارية تصل إلى 5000 مللي أمبير. الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية حوالي 50 ميجا بكسل، مع فتحة عدسة من نوع F/2.4. الكاميرا الخلفية كاميرا ثلاثية. الأولى: تبلغ دقتها حوالي 200 ميجا بكسل مع فتحة عدسة من نوع F/1.9. الثانية: تبلغ دقتها حوالي 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة من نوع F/2.2. الثالثة: تبلغ دقتها حوالي 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة من نوع F/2.4. وسائل الحماية والأمان خاصية face unlock ومستشعر البصمة. نظام التشغيل اندرويد 13، مع توفر واجهة هونر ال MagicOS 7.1. ألوان الجهاز أخضر، أسود وكذلك فضي. هاتف HONOR 90-المصدر: موقع موبيزل ما هو سعر هاتف HONOR 90 ؟

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