شكرا لبحثكم عن خبر جامعة عدن تمنح الباحث عادل الجعدي شهادة الدكتوراة في علم الإجتماع بامتياز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

منحت كلية الآداب بجامعة عدن اليوم الباحث عادل محمد عبدالله الجعدي درجة الدكتوراة عن أطروحته الموسومة بـ أثر مناهج المواد الاجتماعية في تنمية الوعي المجتمعي ( دراسة سيسلوجية ميدانية على عينة من مدارس الثانوية العامة بعدن )

تكونت لجنة المناقشة من أ . د . فضل عبدالله الربيعي رئيساً مناقشاً داخليا جامعة عدن ، أ . مشارك .د محمد سالم بن جمعان مناقشاً خارجيا جامعة حضرموت ، أ . د . محمد عوض الطيار مشرفا عليما جامعة عدن .

وخلال عملية المناقشة العلنية قدم الباحث عرضا عن سير إعداد الرسالة المنهجية تطرق من خلالها الى أثر مناهج المواد الاجتماعية في تنمية الوعي المجتمعي لدى طلاب مدارس الثانوية وصفا نموذجيا للتعليم الثانوي ، مشيرا ان المناهج العلمية وإصلاحها تتطلب حضورا فاعلاً لتطوير الاجيال والنهوض بها في واقع العملية التعليمية ، وأن المؤسسات التربية تحاول النهوض بالمناهج وبنيتها وبما يتواكب مع التطورات الحديثة .

وكانت لجنة المناقشة أقرت قبول الاطروحة كواحدة من متطلبات علم الاجتماع ، وذلك لاحتوائها أهم القضايا المجتمعية مشيدة بما تضمنته من طرق علمية

حضر المناقشة الأستاذ فضل الجعدي عضو هيئة الرئاسة في المجلس الانتقالي الجنوبي ونخبة من الأكاديميين وقيادات محلية وشخصيات اجتماعية وقيادات عسكرية وممثلي منظمات المجتمع المدني وجمع غفير من زملاء و أقرباء الباحث .