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عدن - ياسمين التهامي - «رسميًا».. الاتحاد السعودي يوقع مع لويز فيليبي مقابل 25 مليون يورو

قدم نادي الاتحاد السعودي أول عروضه الرسمية لنادي ريال بيتيس الإسباني، من أجل حسم التعاقد مع مدافعه الإيطالي من أصول برازيلية، لويز فيليبي من أجل تمثيل العميد خلال الموسم الجاري.

وتسابق إدارة اتحاد جدة الوقت من أجل ضم صفقة قوية في خط الدفاع، من أجل تعويض غياب النجم المصري أحمد حجاز، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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فابريزيو رومانو: التوقيع بين الاتحاد وفيليبي اليوم الثلاثاء

ونشر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، تفاصيل مفاوضات الاتحاد مع لويز فيليبي وريال بيتيس، من أجل حسم صفقة المدافع، بعد رفض جماهير العميد ضم غوستافو غوميز مدافع بالميراس البرازيلي.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة X تويتر سابقًا: ” قدم الاتحاد عرضًا رسميًا لشراء لويز فيليبي بعد محادثات أمس الاثنين، مقابل 22 مليون يورو رسوم ثابتة مع إضافات تقدر بـ 3 ملايين يورو”.

Al Ittihad have submitted formal bid for Luiz Felipe after talks on Monday: €22m fixed fee plus €3m add-ons, expecting to get the deal done today with Betis and player side 🟡⚫️🇸🇦 #AlIttihad



Betis are already looking for new CB as potential replacement. pic.twitter.com/DypC5kwqhH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

وأضاف رومانو: “من المتوقع أن تتم الصفقة اليوم مع بيتيس واللاعب، وبدأ النادي الإسباني في البحث عن قلب مدافع بديل بعد رحيل فيليبي”.

الاتحاد في ورطة بسبب قائمة الأجانب

ويقع نادي الاتحاد في ورطة ومأزق كبير، بسبب الازدحام في قائمة الأجانب، التي وصلت إلى 10 لاعبين وبوصول لويز فيلبي ستصل إلى 11 لاعب أجنبي.

ويضطر نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، إلى توجيه الشكر لثلاثة لاعبين أجانب، في حال تم التعاقد رسميًا مع لويز فيليبي، حيث تضم قائمة الأجانب في اتحاد جدة كل من:

الاتحاد يستقر على الثلاثي الأجنبي الراحل

وكشفت تقارير سعودية اليوم الثلاثاء أنه بمجرد الإعلان الرسمي عن صفقة لويز فيليبي في الاتحاد، سيتم الاستغناء عن خدمات كل من: طارق حامد – أحمد حجازي – رومارينهو، لتصبح قائمة أجانب الاتحاد مكتملة ومكونة من 8 لاعبين.