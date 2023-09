«رسميًا».. الاتحاد السعودي يوقع مع لويز فيليبي مقابل 25 مليون يورو

قدم نادي الاتحاد السعودي أول عروضه الرسمية لنادي ريال بيتيس الإسباني، من أجل حسم التعاقد مع مدافعه الإيطالي من أصول برازيلية، لويز فيليبي من أجل تمثيل العميد خلال الموسم الجاري.

وتسابق إدارة اتحاد جدة الوقت من أجل ضم صفقة قوية في خط الدفاع، من أجل تعويض غياب النجم المصري أحمد حجاز، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، تفاصيل مفاوضات الاتحاد مع لويز فيليبي وريال بيتيس، من أجل حسم صفقة المدافع، بعد رفض جماهير العميد ضم غوستافو غوميز مدافع بالميراس البرازيلي.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة X تويتر سابقًا: ” قدم الاتحاد عرضًا رسميًا لشراء لويز فيليبي بعد محادثات أمس الاثنين، مقابل 22 مليون يورو رسوم ثابتة مع إضافات تقدر بـ 3 ملايين يورو”.

