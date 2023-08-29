شرطة مأرب: "أطباء بلا حدود" أبلغتنا بمذكرات رسمية عدم حاجتها لأي مرافقة أمنية لموظفيها

المنامة - ياسر ابراهيم - أعرب مصدر أمني مسؤول في شرطة محافظة مأرب، الثلاثاء، عن أسفه لما تعرض له اثنان من موظفي منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، ألماني ومينماري الجنسية، في الخط الدولي (شرقي اليمن).



وأوضح المصدر في بيان -نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه- بهذا الصدد أن المنظمة أبلغت الشرطة بمذكرات رسمية عدم حاجتها لأي مرافقة أمنية لموظفيها أو فرقها الميدانية .



وأكد أن الأجهزة الأمنية تعمل بكل مسؤولية على تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير البيئة الآمنة لعمل كافة المنظمات الإقليمية والدولية بالمحافظة، وتبذل قصارى جهدها لتأمين سلامة جميع العاملين في المنظمات الإنسانية.



وأضاف المصدر أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي الإرهابية تتطلب ضرورة التنسيق الأمني أثناء التحركات والتنقلات الميدانية للمنظمات.



ودعا المصدر الأمني، كافة الجهات والمنظمات العاملة إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الأمنية بما يضمن سلامة الجميع.



وأمس الإثنين، قالت أثمار محمد مسؤولة إعلام منظمة أطباء بلا حدود، في بلاغ مقتضب، فقدنا الاتصال باثنين من موظفينا، ألماني وميانماري الجنسية في محافظة مأرب، اليمن"، مضيفة: "حرصًا على سلامة زملائها، لن تشارك المزيد من التفاصيل في هذا الوقت".

