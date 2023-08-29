"العليمي" يبحث مع "غروندبرغ" جهوده المنسقة لإطلاق عملية تفاوضية شاملة باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ للاطلاع على أخر تحركاته لإطلاق مفاوضات سياسية.



وعُقد اللقاء في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واطلع والعليمي ونائبه من مبعوث الأمم المتحدة، إلى احاطة بشأن اتصالاته الأخيرة على المستويين المحلي والاقليمي، والجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.



وتطرق اللقاء إلى مسارات عمل مكتب المبعوث الأممي الخاص خلال الفترة المقبلة في المجالات "العسكرية، والإنسانية، والاقتصادية، والسياسية" ضمن جهوده المنسقة مع الحلفاء الاقليميين، والشركاء الدوليين لإطلاق عملية تفاوضية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار والتنمية.



وفي اللقاء أكد الرئيس العليمي التزام المجلس الرئاسي والحكومة بدعم جهود المبعوث الأممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا.



كما شدد على "ضرورة تكاملها مع المساعي المخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها المليشيات الحوثية بهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية".



كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أهمية اعتماد الأمم المتحدة آليات وتوصيفات دقيقة للوضع اليمني، بما في ذلك رصد خروقات المليشيات الحوثية، والبناء عليها في اتخاذ مواقف حازمة لتعزيز فرص السلام، وردع انتهاكاتها الجسيمة للقوانين والأعراف الوطنية والدولية.



وجاءت زيارة المبعوث الأممي إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد سلسلة لقاءات عقدها في المنطقة والتي كان آخرها أمس الإثنين، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة.



وقال مكتب المبعوث الأممي إن، غروندبرغ عقد مناقشات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري وغيره من كبار المسؤولين المصريين والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في القاهرة.



وأضاف، أن غروندبرغ تحدث عن جهود الوساطة الجارية من أجل استئناف عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيين برعاية أممية للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.



كما التقى المبعوث الخاص في القاهرة أيضًا بمجموعة من برلمانيين يمنيين. وأعرب غروندبرغ عن تقديره لجميع المبادرات التي تعزز الحوار كوسيلة للتغلب على الخلافات وبناء التوافق.



وشدد أيضًا على ضرورة أن تتفق الأطراف على المزيد من التدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وتنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وعلى ضرورة أن تجتمع الأطراف مع مختلف أصحاب المصلحة اليمنيين في إطار عملية جامعة تهدف إلى تحقيق السلام الدائم، وفق البيان.

