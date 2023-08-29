شكرا لبحثكم عن خبر توقيع مذكرة تفاهم بين كل من فرعي البنك الزراعي، وشركة النفط بشبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شبوة / خاص تم صباح اليوم بمحافظة شبوة توقيع مذكرة تفاهم بين فرع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) بشبوة ممثلاً بمدير الفرع - أحمد الجبيلي، وفرع شركة النفط بشبوة ممثلاً بنائب مدير الفرع – علي خيران مذكرة تفاهم لتقديم التسهيلات وصرف رواتب موظفي الفرع الشركة عبر بنك الزراعي، في إجراء يأتي ضمن توجيهات وزارة المالية مؤخراً بتحويل صرف رواتب موظفي أجهزة الدولة من خلال مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة. وذكر مدير فرع البنك الزراعي بشبوة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ "حاشد الهمداني" إلى كافة مديري إدارات وفروع البنك في المحافظات المحررة لمساعدة الجهات الحكومية في استكمال تحويل رواتب موظفيها عبر البنك وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الشأن. لافتاً إلى أن إدارة الفرع بصدد استكمال توقيع التفاهمات مع كافة فروع الوزارات والدوائر والهيئات في المحافظة، وعلى استعداد للقيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه.

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