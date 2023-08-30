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عدن - ياسمين التهامي - "عندهم كلمة تذوب القلب".. شاهد: فتاة مصرية تعلق على استقبال السعوديين للوافدين

وثقت فتاة مصرية مقطع فيديو أشادت خلاله باستقبال السعوديين للوافدين خاصة للمصريين. وقالت الفتاة خلال الفيديو: " بسافر دول كثيرة جدا، بسبب شغلي، وبهتم أشوف الدول اللي بتستقبل الوافدين بشكل لطيف". اقراء ايضاً : وتابعت :" على مستوى العالم أجمع وبدون مجاملة مفيش حد استقبلني مثل أهل السعودية، أهلها أهل كرم ". وأضافت: " لما بتدخل وخاصة لما يعرفوا إنك مصري بيتعاملوا معاك معاملة طيبة جدا. وعندهم كلمة تذوب القلب وهي كلمة " أبشري" .. أطلب شاي أبشري .. أطلب قهوة أبشري ، فقبلنا منهم البشري، والله لو قعدوا يدربوا حد 100 سنة على الاستقبال الحلو وإدارة السياحة بهذا الشكل، السعودية تكسب بتفوق شديد". واختتمت قائلة: " دامت عليهم العزة ودام عليهم الكرم ، وميحرمناش دائما من هذه الأرض".

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