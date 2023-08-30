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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. أول ظهور للمشجع الذي ظهر مع امرأة في مدرجات مباراة الأهلي.. ومفاجأة بشأن هوية الفتاة التي كانت معه

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول ظهور للمشجع الذي ظهر في المدرجات برفقة فتاة. وقالت موثقة الفيديو: "ولد خالتي كان رايح يشوف مباراة الأهلي مع خطيبته راح طلع تريند ليرد عليها الأخير: "صادوني". جدير بالذكر أن النادي الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على الأخدود بهدف دون رد ضمن فعاليات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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