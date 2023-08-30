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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: أحدث ظهور لـ"تركي آل الشيخ" يعلق على نزال بين مصارعين ويتوقع الفائز
نشر المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة، عبدالله مخارش، مقطع فيديو، يظهر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وهو فى لندن.
وظهر فى الفيديو المستشار تركي آل الشيخ، وهو يعلق علي مباراة بين المصارعين "أولكسندر أوسيك و دانيال دوبوا" وكيف يتوقع نتيجتها، ورد عليه قائلاً: "المباراة ليست سهلة".
وتابع : أنت لا تعلم شيئا عن "أولكسندر أوسيك"، أتذكر أنه صافحني مرة وكانت مصافحته قوية، فالأمر ليس سهلاً ولكن دوبوا سيفوز.
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الجديد بالذكر، أن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ نشر في الفترة الأخيرة،أحدث قصائده الشعرية والتى تنوعت أبياتها بين الحديث عن الناس والدنيا والحلم واليأس.
ابوناصر في لندن اليوم الله يحفظك لنا .. pic.twitter.com/fTkjspEMIk
- عبدالله مخارش (@makharesh) https://twitter.com/makharesh/status/1695441213757764036?ref_src=twsrc%5Etfw
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