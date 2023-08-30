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عدن - ياسمين التهامي - معجزة ربانية جبارة حيرت الطباء .. هذه العشبة تقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر وترجع الشايب شباب بفترة بسيطة.. تعرف عليها الان؟

تُعد الجنسنج واحدة من الأعشاب والنباتات المعمرة ذات الجذور اللحمية، والتي تنمو وتنتشر عادة في المناخات الباردة.

تتميز هذه النبتة بخصائصها العلاجية والتي تدخل في تركيب العديد من العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل.

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أظهرت بعض الدراسات أن تناول ملليجرام من مستخلص الجنسنج لمدة 8 أسابيع يعزز المناعة ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض.

وتوصلت دراسة أخرى إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الجنسنج يحصلون على فرصة أعلى بنسبة 35% للعيش حياة خالية من الأمراض لمدة خمس سنوات بعد الجراحة العلاجية وبنسبة بقاء أعلى بنسبة 38% مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونه.



وأشارت بعض البحوث إلى أن الجنسنج يساهم في تخفيف بعض أعراض سن اليأس وتحسين جودة الحياة، من خلال تقليل التعب والاكتئاب والهبات الساخنة واضطرابات النوم.



وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الجنسنج مفيدًا للبشرة ويساعد في تحسين حالتها ومظهرها.

فقد أظهرت بعض الدراسات أن الجنسنج يعتبر عشبة ذات أهمية كبيرة لصحة البشرة،

حيث يساهم في علاج مشاكل مثل حب الشباب وتصبغات الجلد، بالإضافة إلى قدرته على تجديد خلايا الجلد التالفة.

ولذلك، فإن هذه العشبة السحرية قد أثارت دهشة الطب الحديث ولا تزال تستخدم حتى اليوم في مجالات عديدة.