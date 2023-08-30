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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: شابان بالزي الخليجي يرقصان أمام عناصر الشرطة البريطانية ويحاولان مضايقتهم وسط شارع بلندن

وثق شابان خليجيان، مقطع فيديو وهما يقومان بالرقص بطريقة غريبة أمام إحدى دوريات الشرطة في العاصمة البريطانية لندن.

حركات رقص



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وأظهر المقطع، أحد هذين الشابين وهو يرتدي الزي الخليجي، الشماغ والعقال ويؤدي حركات راقصة بطريقة عشوائية، بعد أن قام بربط طرف الثوب على وسطه، على رصيف أحد الشوارع العامة بجانب عناصر من الشرطة البريطانية.

وأوضح المقطع، الشابين، وهما يؤديان حركات الرقص التي تشبه إلى حد كبير رقصة "الدبكة"، حيث ظهرا وهما يرفعان قدميهما ويضربان بها الأرض.

ردة فعل الشرطة

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وحسبما أبان المقطع ، تركت عناصر الشرطة، هذين الشابين دون ردة فعل تذكر تجاههما، فيما لم يتم الكشف عن سبب قيام الشابين بهذا التصرف أمام عناصر الشرطة، ولم يظهر من أي دولة خليجية ولكن على ما يبدو أنهما سياح.

تفاعل على مواقع التواصل



وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار العديد من المقاطع في الآونة الأخيرة لمثل هذه التصرفات الغريبة لبعض الشباب بالزي الخليجي في البلاد الأوروبية، حيث علق ناشط: "أشك إن اللي صاير الفترة الأخيرة من لبس الزي الخليجي وعمل تصرفات مخالفه للقانون او مسيئة للناس , كلها تشويه صورة الخليجيين للأسف شيء يقهر"، فيما أضاف آخر: "سيناريو مستمر لتشويه صورة الخليجيين للأسف".

