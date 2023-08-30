نائب وزير التربية يناقش مع نقابة المعلمين مطالب التربويين وزيادة مرتباتهم

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب اليوم بمدينة مأرب مع قيادات نقابة المعلمين اليمنيين العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم، وكذا مطالب المعلمين والمعلمات.

وخلال اللقاء استعرض المدير التنفيذي لنقابة المعلمين اليمنيين- أحمد الرباحي اوجه معاناة المعلمين ومطالبهم"، مبيناً أن الوضع المعيشي للمعلم أصبح صعباً للغاية، ما أنعكس على التعليم من تدهور وضعف".

وشدد الرباحي: "على ضرورة تلبية مطالب المعلمين التي رفعتها النقابة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة والتي تتمثل في: منح المعلمين النازحين كافة مستحقاتهم من علاوات وتسويات وبدل غلاء المعيشة ال 30% بما فيها منح بقية النازحين من المعلمين مرتباتهم من تاريخ إستحقاقها".

كما أكد الرباحي على ضرورة "إطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ عام 2014 م وصرف مستحقاتها بأثر رجعي".

من جانبه، أكد نائب وزير التربية والتعليم على اهتمام الحكومة والسلطة المحلية بأوضاع المعلمين وأن محافظة مأرب قد تميزت بمنح العاملين في قطاع التعليم حافزا ماليا شهريا بلغ 30 ألف ريال لكل معلم إضافة للمرتب الشهري رغم قلة الموارد المالية".

وأبدى العباب إستعداده لبذل أقصى الجهود لدى الوزارة والسلطة المحلية لتلبية مطالب المعلمين خصوصا وأن الميدان التربوي يواجه عجزًا كبيرًا في الكادر التدريسي نظرا لتوقف التوظيف منذ عام 2011 م، وانتهاء خدمة أعداد كبيرة من المعلمين لبلوغ أحد الأجلين للتقاعد".

وأكد الاجتماع على أهمية تضافر الجهد الرسمي والجهد النقابي في تحقيق مطالب المعلمين، وإستقرار العملية التعليمية، والحد من العجز والسلبيات التي يعاني منها التعليم ولاسيما تسرب العديد من المعلمين إلى مجالات أخرى للبحث عن لقمة العيش في ظل قلة المرتبات وغلاء المعيشة.