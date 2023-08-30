إب.. الحوثيون يزيلون الأكشاك والبسطات ويرمون مُلاكها إلى رصيف البطالة

المنامة - ياسر ابراهيم - أزالت مليشيا الحوثي عشرات الأكشاك والبسطات للباعة المتجولين بالقوة في مدينة إب (وسط اليمن)، ملحقة بهم خسائر مادية كبيرة، دون وضع حلول بديلة.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي قامت بإزالة عشرات الأكشاك والبسطات في (خليج سرت وشارع صنعاء وبجوار مستشفى الثورة العام) بمدينة إب، وألحقت أضرار واسعة بممتلكاتهم.

وأوضحت المصادر، أن المليشيا قامت وبدون سابق إنذار بإنزال آليات لجرف الأكشاك والبسطات وبحماية عسكرية الأمر الذي دفع العشرات إلى حافة البطالة.

وأشارت أن المليشيا لم توفر البديل المناسب للباعة ولم تعوضهم جراء ماخسروه، أقدمت على هذا الإجراء بحجة التخفيف من الزحام وإزالة العشوائيات.