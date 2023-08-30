رئيس نادي الأكاديميين لـ"يمن شباب": الحوثيون لم يلتفتوا لمعاناتنا ومن العيب بقائنا بلا مرتبات

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف رئيس اللجنة التحضيرية لنادي دكاترة وموظفي الجامعات اليمنية الدكتور عبدالسلام الكبسي، أن تأسيس النادي جاءت فكرته لتقول للحوثيين أنهم موجودين، وأن حقوقهم لن تضيع أو يتركوها.

وقال الكبسي في اتصال هاتفي مع قناة "يمن شباب" في برنامج حديث المساء، بث مساء الثلاثاء، إن "صبر ورباطة أساتذة الجامعات لم تقدّره سلطة الحوثي، ولم تلتفت إلى صفوة الصفوة، ونخبة النخبة في المجتمع اليمني أبدًا، ولهذا تأسس هذا النادي".

وأضاف، في ظل التجاهل الحوثي لمعاناة الأكاديميين في الجامعات "تم تأسيس النادي وأصدرنا بيانًا لنقول لهم أننا موجودين، وإذا سكتنا عن حقنا خلال الفترة الماضية، فلا يعني هذا أننا سنضيعه أو نتركه".

وتابع الدكتور الكبسي حديثه قائلا: "لن نسمح للفساد في مؤسسات الدولة أن تغمطنا هذا الحق، وهذه المؤسسات إذا غمطتنا هذا الحق، فإنها تغمط العقل والشعب اليمني، وتريد لهذا المجتمع أن لا يزدهر أو أن يتقدم".

وأكد أن الحوثي يتجاهل معاناة أساتذة الجامعات "مع علمهم أن الجامعات هي الفاعل الرئيس في تنمية المجتمع، وهي قلب المجتمع، فمنها يتخرج الطبيب والمهندس والقاضي والاستاذ والعسكري والمدني".

ووصف الواقع الذي يعيشه الأكاديميين في مناطق سيطرة الحوثي بأنه "واقع الغفلة والمحنة"، وقال: "إنه من العار والعيب عليهم أن يتركوا هذه الشريحة المثقفة والنخبة بدون مرتبات؛ ليواجهوا مصير الموت والمرض والفقر". حسب وصفه.

وأعلن مساء الإثنين الماضي، عن تأسيس نادي الأكاديميين والموظفين في الجامعة اليمنية، لانتزاع مرتباتهم، على غرار نادي المعلميين الذي تأسس مؤخرًا وبدأ إضرابا في المدارس للمطالبة بصرف مرتبات المعلمين والتربويين.

وفي أول بيان له، أكد النادي أن صبر الأكاديميين وموظفي الجامعات اليمنية قد نفد، وأن مرتباتهم وحقوقهم سينتزعونها انتزاعًا، وذلك في ظل تجاهل معاناتهم على مدى ثمان سنوات.



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