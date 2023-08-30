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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. سعودي يوثق تجمّع ١٥ ألف نحلة على وجهه.. والنهاية لا تحمد عقباه
أثار عبدالرحمن المطيري، المشهور على سناب شات، حيرة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ثبت على وجهه وصدره أكثر من 15 ألف نحلة. وقد وثق المطيري المشهور هذا المشهد الغريب في مقطع فيديو.
يُظهر المقطع تجمعاً هائلاً من النحل على أذن المطيري ولحيته ورقبته وصدره، مما أثار تساؤلات المتابعين حول كيفية تحمله لهذا العدد الضخم من النحل وما إذا كان يتعرض للسعاتهم.
في المقطع، يتحدث المطيري مع أصدقائه ويسألهم بشكلٍ مرح: ‘العسل دائمًا يجتمع على النحل، فما الذي يجتمع عليه هؤلاء؟’، فيُجيبه أحدهم يُدعى بسام: ‘يجتمعون على العسل’. فيرد المطيري بطرافة: ‘أنا عسل كلي با بسام، الله يهديك، أنت تعرفني جيدًا’.
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وأضاف المطيري: ‘أستطيع سماع ضجيجهم وحركتهم، كل شيء. والله، الوضع متوتر للغاية’.
عبدالرحمن المطيري بعد تجمّع ١٥ ألف نحلة على وجهه:— Gorgeous (@gorgeous4ew) August 29, 2023
يحسبوني عسل 🍯! pic.twitter.com/ORCWdbKquv
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