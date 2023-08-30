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عدن - ياسمين التهامي - طريقة الشيش طاووق بتتبيلة لذيذة جدا ورائعة تعطي لقطع الدجاج مذاق وطعم رائع ومختلف

الشيش طاووق من الوصفات السهلة والسريعة لعمل الدجاج، حيث أعتاد الأمهات على تحضير الدجاج بالطرق العادية وهذا أصبح غير محبب لدى الجميع بالأخص الأطفال، لذلك تعد وصفة الشيش طاووق من الوصفات الرائعة للدجاج ويمكن تقديمها بأكثر من طريقة بجانب أرز أصفر أو بجانب العيش والطحينة والسلطات، فهي وصفة مغذية جدًا تحتوي على الخضروات والبروتين، وأهم ما يميز الشيش طاووق هي التتبيلة لأنها تعطي لقطع الدجاج طعم مميز ويمكنك أستخدام الصدور أو الأوراك كما تفضلين، سنوضح لكم الطريقة بالتفصيل.

مقادير الشيش طاووق

في البداية سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها لعمل الشيش طاووق وهي:

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طريقة الشيش طاووق

المقادير

طريقة الشيش طاووق

الشيش طاووق من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن للجميع تحضيرها من المنزل بكل سهولة، الطريقة هي: