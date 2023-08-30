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عدن - ياسمين التهامي - رقصة صاحب القلب الكبير.. رونالدو يتنازل عن "الهاتريك" من أجل زميله (فيديو)
خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء بأهدافه وسلوكه خلال مباراة فريقه النصر أمام الشباب (4-0) مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.
صبببببو لي فنجااااال عال العااااال 😂💛 pic.twitter.com/ZaxOb1cTRw— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 29, 2023
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واحتفل رونالدو بطريقته بعد تسجيله الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، ولكنه فاجأ المتفرجين برقصة طريفة جديدة.
ومن ثم حصل نادي النصر على ركلة جزاء ثالثة، وكانت فرصة جيدة لـ"صاروخ ماديرا" لإحراز الهدف الثالث "هاتريك" للمباراة الثانية على التوالي، ولكنه تنازل عن الكرة لزميله السعودي عبد الرحمن الغريب، الذي ارتدت كرته من القائم.
🚨🚨🚨🚨— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 29, 2023
الأسطورة كريستيانو رونالدو يهدي عبدالرحمن غريب ركلة الجزاء رغم انه يحتاج الهدف للوصول للهاتريك !💛 pic.twitter.com/TsUkokfGv2
وأحرز النجم البرتغالي المخضرم الهدفين الأول والثاني لفريقه في هذه المباراة وصنع الثالث، وساهم في الرابع كما سجل هدفين آخرين ألغاهما الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح.
وانفرد كريستيانو رونالدو (38 عاما) بعرش صدارة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف، مبتعدا بفارق هدف عن كل من زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي مالكوم مهاجم نادي الهلال، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي اتحاد جدة.
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