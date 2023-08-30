صنعاء.. مليشيا الحوثي تقتحم مركزا نسائياً لتحفيظ القرآن الكريم

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الثلاثاء على اقتحام مركز نسائي لتحفيظ القرآن الكريم في العاصمة اليمنية صنعاء.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "ميليشيا الحوثي أقدمت على اقتحام مركز نسائي لتحفيظ القرآن الكريم حي ضبوه الغربية بمنطقة سنحان جنوبي العاصمة صنعاء".



وأوضحت المصادر بأن" المليشيات الحوثية اختطفت العديد من النساء اللواتي كن في المركز والزج بهن في السجن بتهمه الارتزاق والعمالة مع العدوان حسب زعمهم.





ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء إبان انقلابهم على الدولة في خريف 2014 عمدت المليشيات الحوثية إلى اقتحام العشرات من المساجد ودور القران، كما فرضت عناصرها وموالين لها على المساجد.