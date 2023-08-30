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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على فوائد العسل البلدي في اليمن و كيف يمكن أن يحسن صحتك

الفوائد الغذائية للعسل يعد العسل مادة غذائية طبيعية خام تأتي مباشرة من خلية نحل، حيث يوجد حوالي 320 نوعًا مختلفًا من العسل، يتفاوت في النكهة والرائحة واللون. أنواع العسل يعرض العسل بشكله الخام الذي يأتي مباشرة من الخلية، والمبستر الذي تمت معالجته لإزالة الشوائب وتحسين ملمسه أو لونه أو مدة صلاحيته، وقد تضاف إليه بعض الأحيان بعض المحليات أو المواد الأخرى؛ هذه العملية قد تجرد العسل من العديد من العناصر الغذائية. اقراء ايضاً : مقارنة بالعسل المبستر، فإن العسل الخام غير المعالج يتميز بمجموعة من الفوائد الصحية. التركيب الكيميائي للعسل يُنتج العسل من إفرازات نباتية (رحيق الأزهار) من خلال عمليات متسلسلة ونشاط أنزيمي خاص، حيث ينتج النحل انواعاً متنوعة من العسل يختلف حسب مصدر غذائه. يتم في العادة تخزين العسل في هياكل شمعيّة (أقراص العسل). يحتوي التركيب الكيميائي للعسل على نسبة 80-85٪ من الكربوهيدرات، و 15 الى 17٪ من الماء، 0.3٪ من البروتينات، وكميات صغيرة من الأحماض الأمينية، والفينولات، والأصباغ والفيتامينات. وبجانب هذه المكونات تحتوي ملعقة كبيرة واحدة من العسل (20 جرام) على مايلي:

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