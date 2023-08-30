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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..مواطن سعودي يخلط مياه الإبل بشراب "الفيمتو" ويثير جدلا واسعا..لن تصدق ماذاحدث

وثق مقطع فيديو قيام شخص بوضع مشروب "الفيمتو" في مياه وتقديمها للإبل، ما أثار جدلا واسعا. وأظهر الفيديو إحضار شخص عدد من عبوات الفيمتو، وقام بتفريغها وخلطها بمياه الشرب المخصصة للإبل. اقراء ايضاً : وأثار المقطع جدلا واسعا بين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "نوع من أنواع الهياط ومحاولة التفرد والتميز أكره حركات التوثيق". وكتب مغرد: "الإنتاج لبن بطعم الفيمتو". https://t.co/rqIzkQ1C1s

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