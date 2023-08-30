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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. ردة فعل رجل أمن سعودي تجاه طفلة أثناء العاصفة القوية في الحرم المكي
وثق مقطع فيديو ردة فعل رجل أمن تجاه طفلة في الحرم المكي أثناء العاصفة القوية التي اجتاحت مكة أمس.
وأظهر الفيديو عددا من المعتمرين في إحدى ساحات الحرم وهم يسيرون بسرعة للتوجه إلى أحد الأماكن لحماية أنفسهم من الرياح الشديدة.
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وأبان الفيديو طفلة تسير مع المعتمرين، وخوفا من تعثرها سارع رجل أمن بحملها، ونقلها إلى مكان آمن.
وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد مغردون بموقف رجل الأمن وحرصه على مساعدة الأطفال.
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