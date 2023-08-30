في لقاء بسيئون.. محافظ حضرموت والسفير الأمريكي يبحثان الوضع الاقتصادي والأمني

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفان فاجن على رأس وفد رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت حيث التقى محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي.



وبحسب المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت، أعرب فاجن عن تقديره العالي لجهود السلطة المحلية بحضرموت بالعمل على ابقاء الأمن والاستقرار في حضرموت بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب.



كما أعرب عن سروره للعودة لزيارة حضرموت وبالتحديد مدينة سيئون في زيارة هي الأولى لسفيرٍ أمريكي لوادي حضرموت منذ 10 أعوام.



وأكد السفير الأمريكي على أهمية ان يبقى الوضع الأمني في حضرموت "كبرى محافظات اليمن" مستقرًا لتبقى نموذجًا للسلام في اليمن بأسرها.



واوضح أن لقائه على رأس وفد رفيع المستوى اليوم بمدينة سيئون بقيادة السلطة المحلية بحضرموت وقف أمام الوضع السياسي والاقتصادي والأمني وبحث المساهمة في دعم الخدمات وعملية السلام.



كما أشار إلى أن الزيارة تهدف إلى دعم استقرار حضرموت ومكافحة الإرهاب واستعراض أوضاع النازحين الداخليين والوضع الإنساني بشكل عام.



وقال فاجن إن بلاده وقعت اتفاقية تفاهم للحفاظ على المواد الثقافية القديمة، وتم مؤخرًا اعادة العديد من القطع الأثرية التي تم تهريبها من البلد الى الحكومة اليمنية.



وأشار إلى التطور الايجابي لعملية السلام خلال العام والنصف المنصرم، والتطلع إلى وقف إطلاق نار مستدام وحل شامل للصراع في اليمن بدعم من المجتمع الدولي وجهود اليمنيين أنفسهم.

