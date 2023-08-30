صعدة.. مليشيا الحوثي الإرهابية تحتجز العشرات من شاحنات تصدير الرمان منذ أيام

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي الإرهابية تحتجز شحنات تبلغ مئات الأطنان من منتجات الفواكه المحلية كانت في طريقها إلى السوق المحلية والسعودية.



وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي منعت عشرات من شاحنات تصدير الرمان في نقطة عسكرية بمحافظة صعدة (شمال اليمن) منذ أربعة أيام دون مبرر، وتؤدي إلى خسارة البلاد عملة أجنبية في أشد وقتها احتياجا.



وأوضحت أن النقطة العسكرية الحوثية تقول إن لجنة زراعية حوثية تتبع اللجنة الاقتصادية العليا للمليشيا هي من أمرت باحتجاز الشاحنات ومنع تسويق المنتجات الزراعية دون معرفة الأسباب في نقطة حوثية تقع في حدود صعدة مع محافظة الجوف.



وأكدت المصادر أن سائقي الشاحنات يتكبدون خسائر فادحة جراء تشغيل ثلاجاتهم المحتوية على فواكه منذ أيام وترهق أعمالهم، كما يتكبد المزارعون خسائر فادحة جراء هذا المنع وعدم قدرتهم على التسويق وبيع منتجاتهم.



وتحتكر شركة حوثية استولوا عليها بالقوة من القطاع الخاص تدعى تلال اليمن؛ معظم واردات البذور والتسويق والبيع وتحتكرها بالقوة بما فيها الفواكه والمنتجات الزراعية.



وفي السوق المحلية حرضت قناة المسيرة قبل أسبوع على عاقل سوق ذهبان المركزي للفواكه في صنعاء منتصف أغسطس الجاري، ثم لقي مصرعه بالرصاص بعد أيام من شن حملة إعلامية ضد السوق.

