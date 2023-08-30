شكرا لبحثكم عن خبر صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل أعضاء المجلس الطبي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن ـ سبأنت : صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٨) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى بإعادة تشكيل أعضاء المجلس الطبي في العاصمة المؤقتة عدن على النحو التالي : ـ ١ ـ الدكتور عمر زين محمد علي السقاف. ٢ ـ الدكتور نشوان عبدالله عبده العفيفي. ٣ ـ الدكتور يحي سيف سعيد. ٤ ـ الدكتور رويس محسن بن لكسر. ٥ ـ الدكتورة جنيده عبدالرحمن الجنيد. ٦ ـ الدكتور ربيع عمر سالم بارباع. ٧ ـ الدكتور مرتضي على عبده الهويش. ٨ ـ الدكتور أحمد سعيد المنصوب. ٩ ـ الدكتور علي عبيد السلامي. ١٠ ـ فضل عبدالله مثنى الحريري. ١١ ـ الدكتورة سناء ماهر أغبري. ١٢ ـ الدكتورة نجاة عبدالرحمن الحكيمي. ١٣ ـ الدكتور عبدالحكيم عمر التميمي. ١٤ ـ الدكتور جمال عبدالله أحمد العمري. ١٥ ـ عامر سالمين بلعفير. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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