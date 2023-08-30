القوات الحكومية تعلن إحباط محاولة إرهابية حوثية لتفخيخ طريق رئيسي غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، الأربعاء، إحباط محاولة تسلل نفذتها عناصر إرهابية تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، حاولت زرع عبوات ناسفة في الخط الاسفلتي الرابط بين مديريتي البرح والوازعية غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة في بيان صحفي، إن "الوحدات المرابطة في محور البرح نصبت كميناً لعناصر الخلية الإرهابية بعد تلقيها معلومات تحصلت عليها شعبة الاستخبارات العامة، بتحضير ما يطلق عليها وحدة "العمليات الايذائية" في هندسة المنطقة الرابعة للمليشيات الحوثية لعملية إرهابية".



وأضاف: "تم الاشتباك مع عناصر الخلية الإرهابية الذين كان بحوزتهم ثلاث عبوات ناسفة مموهة على شكل أحجار وأسلحة شخصية، عند اقترابهم من نطاق تمركزها، واستطاعت أسر اثنين من عناصرها".



وأشار المصدر، إلى إنه تم العثور بحوزة عناصر الخلية على هواتف وخرائط ومقاطع فيديو توثق عددا من العمليات الإرهابية التي نفذتها في عدد من المناطق المحررة بمحافظة تعز.



ولفت إلى أن التحقيقات الأولية مع العناصر الحوثية أكدت أنهم مكلفون بالتسلل لزراعة ثلاث عبوات في الخط الاسفلتي الرابط بين البرح والوازعية.



كما كشفت التحقيقات -وفق المصدر- أن الخلية تقف خلف عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت أطقما عسكرية وسيارات المواطنين في الطرق الرئيسية بالمناطق المحررة بمحافظة تعز والساحل الغربي بينها (الكدحة، ومقبنة، وجبل حبشي، والطوير، والأحكوم)، وأن عناصرها تلقوا عددا من الدورات التخصصية في زراعة العبوات الناسفة.



ونوه المصدر، بان القوات المشتركة ستنشر تفاصيل العملية واعترافات الأسرى بعد استكمال التحقيق مع العناصر وجمع المعلومات من المضبوطات التي كانت بحوزتهم.