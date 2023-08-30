قرارات جمهورية بتعيين رؤساء لتلفزيون حضرموت ومؤسستي 14 أكتوبر والجمهورية للصحافة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الأربعاء، قرارات جمهورية بتعيين رؤساء لقطاع تلفزيون حضرموت ومؤسستي 14 اكتوبر والجمهورية للصحافة والنشر.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد "صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١١) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين مجاهد سالمين بن علي الحاج رئيسا لقطاع التلفزيون لقناة حضرموت الفضائية".



كما صدر القرار الجمهوري رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه "بتعيين محمد هشام محمد باشراحيل رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة (١٤ أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر رئيسا للتحرير".



وصدر ايضا القرار الجمهوري رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢م، قضت المادة الأولى منه "بتعيين بلال محمود عبدالوهاب الطيب رئيسا لمؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر رئيسا للتحرير"، وفق ما نشرت الوكالة.

