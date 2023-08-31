وشاية من "زينبية" تقذف بـ "طالبة" جامعية إلى خارج أسوار جامعة "صنعاء"

المنامة - ياسر ابراهيم - تسببت "وشاية" من زينبية، بطرد طالبة يتيمة من جامعة صنعاء، التي تسير فيها المليشيا الحوثية أحكاماً إرهابية كما أنها قد جندت تنظيماً أمنياً مهمته التجسس على الطلاب والطالبات.



مصادر حقوقية، قالت إن الطالبة "علياء، ع، ع" تعرضت للفصل التعسفي من قبل القيادات الحوثية التي تدير جامعة صنعاء بعد أن وشت بها طالبة "زينبية" تعمل في ما تسميه المليشيا بملتقى الطالب الجامعي.



وأصدر الملتقى وهو أحد أجهزة المليشيا الأمنية داخل الجامعة، أصدر بحق الطالبة علياء التي تدرس في كلية الشريعة والقانون قراراً قضى بفصلها والختم على ملفها بالشمع الأحمر وفقاً للمصادر.



وأتى الفصل الحوثي للطالبة، بتهمة سخيفة حسب المصادر التي قالت إن الطالبة قامت بمصافحة زميلة لها أمام كافيتريا الجامعة، وأنهت المصافحة بالتقبيل المعروف على "الخد" وهو تقليد عادي لدى اليمنيات في كل المحافظات.



إلا أن الزينبية الحوثية عضوة ملتقى الطالب سيء الصيت وشت بعلياء، التي عوقبت بالفصل كونها "قبلت" زميلتها أمام الآخرين، متهمة إياها بأنها تميل إلى الشذوذ الجنسي، في سابقة لم تشهدها أي من الجامعات اليمنية منذ إنشائها.



وقالت المصادر الطلابية إن المليشيا سارعت إلى اتخاذ قرار الفصل بحق الطالبة، وختم ملفها دون أي تحقق من الأمر.



المصادر دعت إلى الوقوف مع الطالبة، وعدم ترك أمر فصلها يمر مرور الكرام، كون المليشيا ستمارس انتهاكات أكبر بحق الدارسين في جامعة صنعاء الذين يتعرضوا لأبشع الانتهاكات.



يشار إلى أن ملتقى الطالب الجامعي، تنظيم حوثي في مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية، يعد مظلة للقبضة الأمنية التابعة للمليشيا ويتصل بقيادات رفيعة تعمل على تطبيق المناهج الإرهابية القادمة من إيران.