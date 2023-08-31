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فيما شوارع إب تغرق بالقمامة.. الحوثيون يُخفون معدات النظافة في فناء مبنى المحافظة

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المنامة - ياسر ابراهيم - تخفي مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب (وسط اليمن)، عدد كبير من معدات النظافة المقدمة من منظمات الأمم المتحدة، داخل فناء مبنى المحافظة، في حين تغرق شوارع المحافظة بالقمامة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لآليات نقل القمامة المقدمة من "اليونبس" في فناء مبنى المحافظة (وسط مدينة إب)، رغم الاحتياج الكبير لها.

وتساءل الناشطون عن أهداف المليشيا من إبقاء تلك الآليات خارج الخدمة وعدم الدفع بها إلى شوارع المحافظة للارتقاء بأعمال النظافة. 

وحذر الناشطون  أن يكون ذلك ضمن سياسة المليشيا الانقلابية التي دأبت على تحويل كل المساعدات المقدمة للمحافظة إلى محافظات أخرى في شمال الشمال، ضمن تعاملها المناطقي مع محافظة إب.

وتشهد شوارع مدينة إب والمدن الثانوية تكدس كبير لأكوام القمامة والمخلفات وسط ادعاءات المليشيا بوجود عجز في معدات النظافة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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