الثانية خلال شهر.. - مليشيا الحوثي تفرض جرعة سعرية جديدة على جميع واردات ميناء الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر خاصة، اليوم الأربعاء، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية فرضت جرعة سعرية جديدة على جميع الواردات إلى موانئ الحديدة، والمنافذ الانفصالية في مناطق سيطرتها لصالح مؤسسات تابعة للمليشيا المدعومة من إيران.

وكشفت وثيقة حصل عليها "يمن شباب نت" إلى أن مليشيا الحوثي رفعت قيمة الضريبة المضافة بنسبة 99% بعد أن فرضت جرعة جديدة بداية أغسطس الجاري على جميع السلع بنسبة 200% على الضرائب ورفعت الجرعة على الجمارك بنسبة100%.

وحسب المعلومات والوثيقة، فأن مليشيا الحوثي رفعت أيضًا الجبايات التي تنتزعها لصالح صندوق قتلى الجماعة بنسبة 100% مطلع هذا الأسبوع.

واعترف وزير المالية في حكومة الحوثي (غير المعترف بها) المدعو رشيد أبو لحوم في تصريح علني بأن مليشيا الحوثي رفعت الضرائب والجبايات والجمارك بالاتفاق مع الغرفة التجارية التي عينتها مليشيا الحوثي، دون تشريع من مجلس النواب الموالي لها.

وقال أبولحوم، إن المشاط، ووزاة المالية الحوثية، وعلي الهادي، مقتحم الغرفة التجارية اتفقوا على رفع الضرائب والجبايات على جميع التجار والواردات بدون قانون بالتفاهم الشفهي بينهم.

ويهدف رفع الضرائب لصالح صندوق القتلى لتوفير تمويل ضخم لإنشاء شركة استيراد نفطي يملكها صندوق قتلى الجماعة تدعى "يمن أويل بريمر" لاستيراد وبيع المشتقات النفطية، أنشأتها المليشيا للصندوق في مارس الماضي.

وتشمل الضرائب الجديدة التي استحدثتها مليشيا الحوثية للمرة الثانية في أغسطس الجاري، زيادة في الرسوم الجمركية 100%، وزيادة رسوم ضريبة المبيعات 100%.

كما تشمل زيادة في رسوم ضربية الدخل وضريبة الارباح، وزيادة في رسوم القيمة المضافة ورسوم مقدمة دفعة تحت الحساب في المنافذ والميناء، بالإضافة إلى رفع أسعار الجبايات لكل من هيئة الزكاة الحوثية، والصناديق الأخرى.