عدن.. وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير المخفيين قسريًا في سجون الانتقالي

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت رابطة أمهات المختطفين، الأربعاء، وقفة إحتجاجية أمام قصر "معاشيق" بالعاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بالإفراج عن المختطفين والكشف عن مصير المخفين قسرا في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.

ودعت الرابطة خلال الوقفة التي جاءت بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الإختفاء القسري، للكشف عن أسماء المخفيين قسراً الذين تم تقديم أسماؤهم قبل نحو شهر إلى قائد الحرس في قصر المعاشيق.

وقالت الرابطة في بيان لها، بأنها كانت تأمل في تحقق الحقوق والعدالة خلال السنوات الطويلة التي تمر فيها الأيام العالمية والمناسبات الحقوقية التي تُذكر بقضايا الاختطاف ومعاناة المختطفين وذويهم، وما تزال حتى الآن الحقوق منتهكة والعدالة غائبة.

وأشار بيان الرابطة إلى توثيقها “128” حالة إخفاء قسري لدى جماعة الحوثي، ما زالت إلى الآن مجهولة المصير، توزعت كالتالي: (55) مخفياً قسراً و(11) مخفياً قسراً من الطائفة البهائية، وامرأة مخفية قسراً، جميع هؤلاء لدى جماعة الحوثي.

ولفتت إلى أن قوات الحزام الأمني التابعة للإنتقالي تخفي (58) مدنيا، بينما وثقت حالتي إخفاء قسريا لدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي، ومخفي قسراً واحد لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية بمأرب.